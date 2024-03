Quantum Genomics prête à repartir en 2024 après une année de "refondation"

(AOF) - Quantum Genomics affiche une perte nette de 3,2 millions d’euros au 31 décembre 2023. La medtech dispose d’une trésorerie disponible de 3,50 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre 10,40 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le PDG Jean-Philippe Milon évoque une "année de refondation" après l'arrêt du développement de firibastat et la période de restructuration qui a suivi. Il invite les actionnaires à voter "massivement" lors de l'assemblée générale du 24 avril en faveur du rapprochement avec ExactCure annoncé en décembre 2023.

"Nous avons travaillé à préserver notre trésorerie en restructurant nos effectifs et notre dette fournisseurs de façon à pouvoir lancer un nouveau projet d'entreprise porteur de valeur et pérenne" poursuit le patron. "C'est grâce à notre volonté infaillible et à la confiance renouvelée de nos actionnaires, en premier lieu desquels, Otium Capital, que nous abordons 2024 avec confiance", conclut-il.

ExactCure est une HealthTech française développant un dispositif couplant intelligence artificielle et modélisation mathématique, permettant de "simuler le comportement qu'aura un médicament lorsqu'il sera pris par le patient et ainsi d'adapter au mieux la prise du traitement en fonction des caractéristiques individuelles de chaque patient". L'entité résultante du rapprochement deviendrait selon la direction "une des premières sociétés en Santé Digitale cotée sur le marché Euronext Growth".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.