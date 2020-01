QUANTUM GENOMICS : Nomination de Benoît Gueugnon au poste de Vice-Président Finance

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la nomination de Benoît Gueugnon au poste de Vice-Président Finance. Il succède à Marc Karako qui quitte ses fonctions.

Diplômé de l'EM Normandie et titulaire d'un Mastère II Audit & Finance d'Entreprise, Benoît apporte sa solide expérience financière à l'équipe de management, disposant d'une expérience réussie d'Auditeur Financier Senior chez KPMG Paris. Il a rejoint Quantum Genomics en 2018 en tant que Responsable du Contrôle Financier et travaillait auprès de Marc Karako qu'il remplace.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics a tenu à « remercier Benoît, qui depuis son arrivée à nos côtés en 2018, a démontré son enthousiasme et son efficacité, notamment lors de la mise en place du partenariat signé avec Biolab. Je suis très heureux de le promouvoir à ce poste stratégique. Son énergie et ses compétences constituent de réels atouts pour notre société. »

Benoît Gueugnon a souhaité « remercier Jean-Philippe, toute l'équipe de management ainsi que le conseil d'administration pour cette opportunité. Je suis ravi de continuer à accompagner Quantum Genomics, en particulier dans la perspective du début de la Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, et de nouveaux partenariats. »

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

