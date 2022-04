QUANTUM GENOMICS : Mise à jour du nombre d'actions composant le capital social à la suite de l'augmentation de capital du 27 avril 2022

Mise à jour du nombre d'actions composant le capital social à la suite de l'augmentation de capital du 27 avril 2022

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) , entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, met à jour le nombre d'actions composant son capital social après l'augmentation de capital du

27 avril 2022.

Table de capitalisation post-opération définitive incluant l'investissement de Julphar

Actionnariat avant opération en nombre de titres en pourcentage Actionnariat après opération en nombre de titres en pourcentage Téthys 993 161 3,6% Téthys 993 161 2,9% Otium Capital 888 888 3,3% Otium Capital 4 987 248 14,4% Investisseurs institutionnels 5 405 810 19,7% Investisseurs institutionnels 7 716 229 22,3% Management 1 740 983 6,3% Management 1 740 983 5,0% Public 18 414 446 67,1% Public 18 414 446 53,2% Julphar 767 914 2,2% Total 27 443 288 100,0% Total 34 619 981 100,0%

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant l'Opération et l'augmentation de capital souscrite par Julphar, détiendra dorénavant une participation de 0,79%.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Contacts

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.com Edifice Communication (EUROPE) Communication financière et médias

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

