QUANTUM GENOMICS : Fin du financement conclu avec Negma Group Ltd / Park Partners

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la fin du financement conclu avec Negma group Ltd.

Signé en mars dernier dans un contexte de crise sanitaire inédite, ce contrat de financement, constitué d'un prêt d'un montant maximal de 8 millions d'euros et d'une émission de bons de souscription d'actions, était renouvelable deux fois d'un commun accord entre la Société et Negma Group Ltd pour un montant total maximal de 24 millions d'euros. La Société a confirmé lors de précédentes communications que ce contrat ne sera pas renouvelé et s'arrêtera à la première partie du financement de 8 M€.

A ce jour, Quantum Genomics a encaissé l'intégralité de ce financement, soit 8 M€ et émis 3 243 213 millions de bons de souscription d'actions (« BSA »). La dette vis-à-vis de Negma Group Ltd est apurée en totalité. Negma Group Ltd a par ailleurs revendu sur le marché ses derniers titres.

Les modalités d'exercice de ces BSA sont détaillées dans le communiqué du 26 mars dernier.

Informations chiffrées sur le contrat de financement conclu avec Negma Group Ltd

Montant encaissé : 8 M€, en 4 tranches de 2 M€

Nombre d'actions crées à ce jour : 3 243 213

Part du prêt restant à rembourser par émission d'actions : 0

Nombre actions restant à revendre sur le marché par Negma : 0

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

