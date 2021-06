QUANTUM GENOMICS : Étude QUORUM : rendez-vous le 27 août 2021 à 10:30 CEST

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et l'insuffisance cardiaque, présentera les résultats de l'étude clinique de phase IIb QUORUM dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde le 27 août 2021 à 10h30 CEST.

QUORUM (QUantum Genomics QCG001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left ventricular dysfunction) est une étude multicentrique, multinationale, randomisée en double-insu visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du firibastat par rapport à celles du ramipril, choisi comme traitement de référence. Les résultats de l'étude seront présentés lors de la session « Late Breaking Trials in ACS» du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology) par l'investigateur principal, le Professeur Gilles Montalescot.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics

contact@quantum-genomics.fr

So Bang (EUROPE)

Communication financière et médias

quantum-genomics@so-bang.fr

LifeSci (USA)

Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : ymmakZRpl22dx5xqlp5saJOWmW6VlWPKmGbJk5dvaJzKbXFhymlnaZfIZm9qnW1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69880-cp-timing-quorum-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com