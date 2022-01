QUANTUM GENOMICS : Bilan au 31 décembre 2021 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Information réglementée

4 janvier 2022

Bilan au 31 décembre 2021 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 86 611

Solde en espèces : 256701,30€

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 865 553 titres 3 975 632,28€ 3 074 transactions VENTE 871 817 titres 4 013 873,99€ 2 904 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 92 875

Solde en espèces : 218459,58€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 59 005

Solde en espèces : 301 039,88€

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Contacts

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971

- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations su r www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.com Edifice Communication (EUROPE) Communication financière

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

- Annexe -

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 3074 865553 3975632,28 2904 871817 4013873,99 01/07/2021 19 5017 19366,62 51 13656 54075,03 02/07/2021 30 7933 32252,4 27 7454 30641,9 05/07/2021 37 13990 56474,83 13 3157 12995,47 06/07/2021 20 7168 28336,54 21 4141 16544,12 07/07/2021 38 12706 49129,02 8 772 3032,42 08/07/2021 35 7321 27462,54 22 3154 11940,41 09/07/2021 11 2350 8755,4 26 7915 29688,37 12/07/2021 11 2504 9422,3 51 12190 46736,46 13/07/2021 8 1115 4449,63 38 13236 53333,14 14/07/2021 34 7967 32314,95 18 3876 15855,55 15/07/2021 26 6488 26133,66 27 7352 29984,4 16/07/2021 28 7772 31123,75 8 3048 12231,01 19/07/2021 38 10027 39240,66 1 250 985 20/07/2021 0 0 0 20 2608 10055,4 21/07/2021 16 2773 10982,47 23 8681 34647,61 22/07/2021 0 0 0 19 7186 29273,61 23/07/2021 24 7210 29583,35 11 3110 12815,69 26/07/2021 7 1000 4089 36 10443 43514,94 27/07/2021 15 5160 22008,95 19 6500 28058,55 28/07/2021 3 1500 6550,05 39 7286 32214,32 29/07/2021 14 4923 22470,05 20 5191 23866,66 30/07/2021 13 4883 22409,06 22 8918 41393,79 02/08/2021 10 2230 10756,41 20 6071 29392,14 03/08/2021 21 7065 33509,3 6 1870 9196,85 04/08/2021 14 4317 19790,85 17 7101 32681,64 05/08/2021 29 7733 35322,8 31 12647 58714,96 06/08/2021 17 3181 14787,83 20 7725 36359,26 09/08/2021 0 0 0 54 11659 57931,24 10/08/2021 42 13416 68098,27 38 6875 35416,56 11/08/2021 15 4463 22394,44 32 14574 75733,79 12/08/2021 24 8979 47770,97 20 7738 41525,98 13/08/2021 30 9065 47651,99 31 9029 48026,15 16/08/2021 0 9036 47964,9 0 10152 54529,44 17/08/2021 43 10104 53604,75 14 1881 10092,13 18/08/2021 46 9763 50437,61 43 9614 50277,37 19/08/2021 28 5990 31358,25 55 10809 57134,21 20/08/2021 50 11374 60183,25 14 3184 16941,11 23/08/2021 54 11656 60646,17 29 9480 49717,86 24/08/2021 26 8723 45295,05 33 7774 40731,1 25/08/2021 35 7753 40224,11 88 17879 95736,68 26/08/2021 99 19089 102950,79 44 8018 44545,6 27/08/2021 0 0 0 0 0 0 30/08/2021 15 2464 14249,56 13 2592 15546,04 31/08/2021 20 5310 30899,42 0 0 0 01/09/2021 1 350 1925 18 6350 37310,06 02/09/2021 0 6776 39643,67 0 4147 24643,13 03/09/2021 27 4555 25107,62 10 4297 23828,58 06/09/2021 36 8206 43687,1 6 915 4807,23 07/09/2021 0 3730 18842,84 0 2005 10192,62 08/09/2021 45 8023 39687,37 27 6550 33262,21 09/09/2021 15 5852 29452,53 56 16576 85344,85 10/09/2021 26 9306 48001,28 16 5450 28418,48 13/09/2021 45 12978 64770,6 4 3590 18077,45 14/09/2021 31 7991 39145,51 17 7061 35022,56 15/09/2021 46 13123 64908,98 18 4743 23668,04 16/09/2021 12 4156 20371,88 42 14191 70813,09 17/09/2021 69 20732 102822,43 16 9961 49644,63 20/09/2021 32 5529 26368,91 7 1536 7358,82 21/09/2021 15 4150 19716,24 75 25159 124969,78 22/09/2021 76 15057 75286,51 46 16179 82624,54 23/09/2021 36 9559 48699,28 19 4402 22814,69 24/09/2021 59 11599 57447,53 9 2600 13094,64 27/09/2021 10 1569 7811,58 28 7246 36106,82 28/09/2021 28 7248 35996,47 15 4283 21427,42 29/09/2021 26 11259 55288,45 18 5656 27992,11 30/09/2021 17 6852 33766,66 38 7231 35807,19 01/10/2021 37 12496 60874,26 8 1344 6571,89 04/10/2021 7 1461 7085,41 38 10869 53248,32 05/10/2021 34 13293 64541,5 22 10222 50005 06/10/2021 45 13653 65833,4 15 5348 26034,06 07/10/2021 48 12659 56209,76 24 13641 61259 08/10/2021 15 2175 9939,53 32 10976 50829,86 11/10/2021 46 13878 62573,13 0 0 0 12/10/2021 0 7015 31092,58 0 19970 89855,02 13/10/2021 37 6435 29142,18 12 2780 12712,94 14/10/2021 18 6399 28490,91 16 5130 22976,24 15/10/2021 26 7681 34121,31 33 7412 33101,99 18/10/2021 30 8115 35771,73 15 3704 16416,5 19/10/2021 26 6567 28613,08 55 5835 25512,37 20/10/2021 34 8539 37235,16 23 7201 31834,9 21/10/2021 25 5096 21894,96 30 3396 14625,55 22/10/2021 2 1208 5184,86 24 5674 24521,33 25/10/2021 41 7131 30511,41 0 0 0 26/10/2021 29 7316 30853,77 48 10194 43816,87 27/10/2021 36 9155 38643,26 13 7941 33859,63 28/10/2021 0 1877 7953,04 0 5556 23640,22 29/10/2021 0 1530 6481,85 0 3971 16893,83 01/11/2021 0 0 0 26 5411 23205,61 02/11/2021 13 2217 9486,99 13 1060 4565,89 03/11/2021 32 7366 31244,36 7 897 3835,03 04/11/2021 36 6497 27252,32 35 5076 21509,55 05/11/2021 35 4435 18432,75 12 1506 6309,39 08/11/2021 24 7285 28969,53 2 285 1140,23 09/11/2021 9 1712 6775,41 18 7103 28420,52 10/11/2021 15 5088 20077,25 2 646 2572,37 11/11/2021 0 0 0 0 15887 65659,38 12/11/2021 14 5305 21891,08 10 2689 11399,21 15/11/2021 15 5522 22537,24 54 14505 61055,04 16/11/2021 21 4371 19008,6 33 5821 25681,67 17/11/2021 3 1827 8013,95 36 7356 32696,68 18/11/2021 46 7373 32729,48 16 3754 16826,18 19/11/2021 0 6410 27830,3 0 2770 12080,52 22/11/2021 32 7988 34262,93 4 850 3657,98 23/11/2021 22 6297 26152,7 6 1750 7283,5 24/11/2021 27 5940 24438,94 14 3491 14402,12 25/11/2021 24 6950 28569,37 30 10009 41801,59 26/11/2021 9 2899 12772,7 48 15377 69202,65 29/11/2021 13 2850 12367,86 10 1990 8960,77 30/11/2021 9 2619 11163,49 0 0 0 01/12/2021 18 4798 20112,26 19 6265 26436,42 02/12/2021 9 1651 6993,64 40 13002 55809,78 03/12/2021 30 6215 26931,46 11 3196 13945,43 06/12/2021 19 4089 17934,35 27 10141 45616,25 07/12/2021 24 13032 57640,54 30 10125 45091,69 08/12/2021 26 8509 37449,81 15 3786 16716,33 09/12/2021 23 8748 38021,43 16 4199 18254,31 10/12/2021 46 11037 47545,19 31 8250 35703,53 13/12/2021 24 7450 31793,62 24 8708 37344,26 14/12/2021 41 11856 50437,8 9 2887 12387,54 15/12/2021 20 4668 19584,13 14 2400 10120,32 16/12/2021 5 2222 9261,07 18 5516 23297,93 17/12/2021 0 11750 48932,88 0 11421 47858,56 20/12/2021 34 8586 35145,07 16 7029 28870,91 21/12/2021 0 2315 9487,8 0 4343 17961,35 22/12/2021 22 4492 18831,81 23 4894 20722,66 23/12/2021 14 4987 20778,34 21 4398 18494,47 24/12/2021 14 4636 19163,37 20 4070 16893,35 27/12/2021 15 7129 29549,71 23 6854 28599,69 28/12/2021 11 6850 28361,06 33 8460 35268,05 29/12/2021 21 5486 22726,3 41 7039 29347 30/12/2021 0 3479 14510,21 0 3299 13842,6 31/12/2021 26 6820 28215,7 82 15214 63967,26

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72528-bilan-contrat-de-liquidite-au-31122021.pdf

