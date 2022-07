QUANTUM GENOMICS : Bilan au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Information réglementée

4 juillet 2022

Bilan au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombred'actions:127

Soldeenespèces:135

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 848 967 titres 2 490 615,44 € 2 614 transactions VENTE 808 468 titres 2 369 761,65 € 2 393 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombred'actions:86

Soldeenespèces:256701,30

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombred'actions:59

Soldeenespèces:301039,88

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Contacts

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971

- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations su r www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.com

Edifice Communication (EUROPE) Communication financière

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

- Annexe -

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 614 848 967 2 490 615,44 2 393 808 468 2 369 761,65 03/01/2022 5 3000 13017,9 29 11053 48151,29 04/01/2022 42 10619 45904,88 9 4152 18040,02 05/01/2022 0 5741 24399,82 0 9542 41022,01 06/01/2022 27 9244 39239,86 6 2760 11732,76 07/01/2022 32 7377 31052,01 4 710 3006,42 10/01/2022 26 6642 27741,64 25 5255 22110,94 11/01/2022 7 4283 17899,94 44 10989 46353,8 12/01/2022 26 7982 33814,15 29 5430 23103,02 13/01/2022 42 8499 35902,33 20 7475 31708,95 14/01/2022 29 6609 27771,02 14 5534 23309,21 17/01/2022 20 7310 30651,56 20 5059 21325,71 18/01/2022 16 3899 16567,24 54 14155 60876,41 19/01/2022 0 8577 36809,05 0 2499 10795,68 20/01/2022 23 6535 27584,24 10 3810 16167,35 21/01/2022 0 8035 33414,35 0 2345 9722,37 24/01/2022 0 10410 40722,88 0 0 0 25/01/2022 14 2791 10382,52 18 5004 18969,16 26/01/2022 4 500 1869 30 6934 26158,52 27/01/2022 0 14870 54825,69 0 10125 37513,13 28/01/2022 24 7903 28891 14 4634 17004,46 31/01/2022 28 6332 22998,46 51 16670 61370,61 01/02/2022 0 1060 3939,91 0 10261 38579,31 02/02/2022 18 6078 23089,71 41 8584 32998,61 03/02/2022 29 9242 34609,44 2 186 708,29 04/02/2022 20 6058 22581,8 42 12081 45557,45 07/02/2022 6 1191 4719,58 21 6368 25362,47 08/02/2022 25 8864 35253,01 37 7859 31332,26 09/02/2022 0 0 0 0 9303 37395,27 10/02/2022 21 8528 34265,5 4 685 2753,84 11/02/2022 27 9506 37743,57 23 6720 26734,18 14/02/2022 0 8256 31984,57 0 7206 28003,96 15/02/2022 0 0 0 46 15902 63194,55 16/02/2022 22 6991 28303,76 13 3223 13175,3 17/02/2022 26 7208 28705,86 13 2848 11502,22 18/02/2022 40 11567 44873,02 24 4924 19321,78 21/02/2022 49 9087 33617,36 10 1850 6932,88 22/02/2022 40 9173 31618,41 28 9362 32492,69 23/02/2022 14 8855 30756,07 38 11253 39561,05 24/02/2022 46 12164 39991,58 25 8080 26693,9 25/02/2022 44 15062 49209,06 44 17204 57020,94 28/02/2022 35 8992 28902,09 27 11699 38017,07 01/03/2022 36 11802 38793,17 21 5253 17529,26 02/03/2022 29 7587 24143,35 25 8399 26877,64 03/03/2022 38 10574 33293,3 19 4968 15772,41 04/03/2022 30 6341 18869,55 6 1040 3045,22 07/03/2022 21 4929 13395,05 17 4261 11588,64 08/03/2022 19 5149 14292,08 18 5625 15882,19 09/03/2022 6 820 2371,03 40 8600 24772,3 10/03/2022 19 9883 29111,36 42 14360 42785,62 11/03/2022 2 2000 5992 25 8222 25318 14/03/2022 12 5161 16532,23 30 7877 25380,48 15/03/2022 37 10468 33149,02 28 7816 25250,37 16/03/2022 0 1103 3584,64 0 13061 42124,34

17/03/2022 13 3114 10455,88 36 6478 21814,67 18/03/2022 35 10973 36784,79 24 6572 22151,58 21/03/2022 5 688 2367,61 45 9032 31126,08 22/03/2022 45 14851 50390,93 2 1015 3511,29 23/03/2022 30 9738 31964,99 7 1361 4524,37 24/03/2022 0 3830 12319,58 0 5455 17687,29 25/03/2022 26 5960 19303,25 4 639 2069,27 28/03/2022 21 6515 20929,44 11 4609 14890,76 29/03/2022 0 0 0 48 8957 29449,72 30/03/2022 19 6518 21342,54 12 1717 5673,48 31/03/2022 12 4350 14128,8 22 4524 14795,74 01/04/2022 29 9702 31323,88 17 5952 19414,83 04/04/2022 0 5100 16491,87 0 15171 50351,03 05/04/2022 24 5920 19769,84 13 2157 7260,68 06/04/2022 25 4800 15849,12 15 3728 12410,88 07/04/2022 41 11232 36445,59 11 2649 8656,67 08/04/2022 2 310 993,86 17 3155 10134,81 11/04/2022 11 3202 10182,68 2 250 799,4 12/04/2022 0 3189 10084,26 0 1576 4988,36 13/04/2022 19 3394 10648,89 8 692 2186,88 14/04/2022 21 4743 14558,16 10 1315 4052,96 19/04/2022 22 3642 11006,85 7 952 2892,65 20/04/2022 4 611 1813,63 19 2593 7776,41 21/04/2022 0 0 0 58 10129 31315,83 22/04/2022 28 4238 13328,93 10 3485 11014,69 25/04/2022 21 6565 20300,95 9 3351 10389,44 26/04/2022 47 11452 34534,65 20 3351 10226,92 27/04/2022 47 15483 37880,71 17 8400 20800,92 28/04/2022 58 23052 52332,65 22 10449 24491,41 29/04/2022 29 12518 26225,21 5 673 1414,65 02/05/2022 40 10909 21716,55 20 8240 16634,09 03/05/2022 24 9835 19088,75 12 4357 8725,76 04/05/2022 40 6434 11948,58 37 10281 19368,38 05/05/2022 59 16014 30362,54 46 12355 24336,88 06/05/2022 17 6510 12114,46 27 7521 14133,46 09/05/2022 26 8972 16614,35 17 6579 12241,55 10/05/2022 10 4960 9177,49 25 8845 16552,53 11/05/2022 10 2645 4945,36 28 6006 11374,76 12/05/2022 36 11904 21810,51 0 0 0 13/05/2022 11 4750 8673,03 37 13464 24682,2 16/05/2022 6 3287 6018,83 30 11834 22056,21 17/05/2022 4 1750 3286,5 38 14283 27174,84 18/05/2022 21 9690 19117,4 28 8475 16983,9 19/05/2022 25 8790 16847,79 21 8041 15483,75 20/05/2022 0 0 0 19 7665 15103,12 23/05/2022 32 13422 26254,77 16 5730 11403,85 24/05/2022 26 8629 16257,9 18 2169 4112,42 25/05/2022 23 7904 14442,98 6 2177 4123,67 26/05/2022 8 1030 1875,73 8 1106 2031,17 27/05/2022 14 3997 7326,9 21 8235 15359,1 30/05/2022 7 751 1399,79 28 7909 15613,16 31/05/2022 20 5546 10978,31 28 8291 16801,71 01/06/2022 25 11310 22133,67 12 3700 7368,55 02/06/2022 10 2750 5343,53 15 3564 6969,76 03/06/2022 38 12991 25232,42 15 3314 6514,33 06/06/2022 18 2793 5325,69 20 4910 9425,24 07/06/2022 22 6212 11972,39 6 1194 2300,48 08/06/2022 35 10625 20230 9 4381 8398,38 09/06/2022 43 13404 24959,59 19 5745 10779,34 10/06/2022 43 9564 17100,43 11 3139 5609,71 13/06/2022 27 5819 9777,67 9 2039 3427,56 14/06/2022 28 8229 13447,01 4 2905 4811,84 15/06/2022 2 750 1170,75 17 5355 8519,27

16/06/2022 26 8026 12698,74 13 1360 2151,66 17/06/2022 6 1476 2339,16 29 11238 18002,15 20/06/2022 0 1720 2761,98 0 11933 19610,69 21/06/2022 0 215 365,5 0 10695 18471,33 22/06/2022 0 6812 11640,35 0 7265 12656,36 23/06/2022 12 1430 2596,88 34 12250 22652,7 24/06/2022 8 1714 3282,48 31 8539 16405,98 27/06/2022 24 6415 12415,59 12 4115 8104,9 28/06/2022 13 5467 10488,99 22 6463 12511,72 29/06/2022 25 5910 11284,55 15 1630 3131,88 30/06/2022 40 11059 20879,39 33 19569 37261,33

