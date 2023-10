Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics: arrêt des négociations avec Vistacare information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé mercredi avoir mis fin aux négociations exclusives engagées cet été en vue d'un rapprochement avec Vistacare Medical.



La société biopharmaceutique avait annoncé au mois de juillet la signature d'une lettre d'intention en vue de fusionner avec spécialiste de la cicatrisation des plaies complexes, tout en conditionnant l'opération à la réalisation d'audits satisfaisants.



A la suite de ces audits, Quantum estime que les perspectives financières et les difficultés liées à l'actionnariat fragmenté de Vistacare ne peuvent permettre de réaliser l'opération en préservant les intérêts de ses propres actionnaires.



En conséquence, Quantum Genomics a décidé de reprendre ses discussions avec des sociétés de technologie médicale ('healthtech') non cotées répondant à ses critères de sélection, à savoir un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire.



L'objectif pour Quantum Genomics est de relancer un projet d'entreprise autour de ses actifs, notamment une trésorerie qui atteint actuellement 4,5 millions d'euros.



Le titre décrochait de 27% après cette annonce.





