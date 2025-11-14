Quantum Corp augmente : le chiffre d'affaires du deuxième trimestre dépasse les estimations

14 novembre - ** Les actions de Quantum Corp QMCO.O ont augmenté de 1,99% à 7,13 $ avant le marché, après que le chiffre d'affaires du T2 a dépassé les estimations.

** QMCO affiche un chiffre d'affaires de 62,7 millions de dollars au T2 , dépassant les estimations des analystes de 60,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cependant, la société a affiché une perte nette de 46,5 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 40,8 millions de dollars, en raison des remboursements de la dette et des coûts de restructuration.

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars pour le troisième trimestre, au-dessus de l'estimation des analystes de 65,8 millions de dollars.

** La société prévoit une perte ajustée de 0,51 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 0,17 $ par action.

** A la dernière clôture, QMCO a baissé de 86,96% depuis le début de l'année