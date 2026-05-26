Quantinuum, filiale de Honeywell, vise une valorisation de 12,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis ; le cours de l'action progresse

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26 mai - ** L'action Honeywell HON.O progresse de 1,5 % pour s'établir à environ 231,30 $ avant l'ouverture du marché

** Quantinuum, filiale d'Honeywell, prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en vendant environ 21,05 millions d'actions à un prix compris entre 45 et 50 dollars chacune lors de son introduction en bourse aux États-Unis

** Quantinuum, créée en 2021 après sa scission de HON et sa fusion avec Cambridge Quantum, est présidée par le directeur général du géant industriel Vimal Kapur et dirigée par Rajeeb Hazra, ancien cadre d'Intel

** À la clôture d'hier, l'action HON affichait une hausse de 16,8 % depuis le début de l'année