Quantinuum, filiale de Honeywell, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 7)

Le géant industriel Honeywell HON.O a déclaré mercredi que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait déposé confidentiellement des documents en vue d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis.

L'entreprise, détenue majoritairement par Honeywell, avait déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) en février.

Honeywell n'a pas divulgué les détails financiers de l'offre potentielle, mais Quantinuum a été évaluée à 10 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en septembre.

Ce dépôt intervient alors que le marché des nouvelles cotations reprend de la vigueur après une brève accalmie en mars, lorsque la volatilité liée à la guerre américano-israélienne contre l'Iran et une baisse plus générale des prix des logiciels ont contraint de nombreux émetteurs à se tenir à l'écart.

Cette décision coïncide également avec une course à l'accélération du développement de la technologie de l'informatique quantique, qui promet de résoudre des problèmes complexes à une vitesse exponentielle par rapport aux superordinateurs classiques.

Les technologies du fournisseur d'informatique quantique complète sont utilisées par Honeywell, Airbus, BMW Group, HSBC et JPMorgan Chase.

Quantinuum, créée en 2021 après une séparation d'avec Honeywell et une fusion avec Cambridge Quantum, est présidée par le directeur général du géant industriel, Vimal Kapur, et dirigée par Rajeeb Hazra, un vétéran d'Intel.