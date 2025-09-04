Quantinuum de Honeywell lève des fonds auprès de Nvidia et d'autres sociétés pour une valorisation de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de la procédure)

Honeywell a annoncé jeudi que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait levé environ

600 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont la branche de capital-risque de Nvidia, pour une valorisation de 10 milliards de dollars.

Le dernier tour de table, qui double l'évaluation de Quantinuum par rapport aux 5 milliards de dollars de janvier 2024, a vu de nouveaux investissements de Quanta Computer, QED Investors et NVentures - la branche de capital-risque de Nvidia .

Les actionnaires existants JPMorgan Chase, Mitsui et Honeywell, propriétaire majoritaire de Quantinuum, ont également participé au financement.

Les géants de la technologie tels que Nvidia s'empressent d'adopter l'informatique quantique, qui permet de résoudre des problèmes complexes qui prendraient des milliers ou des millions d'années aux ordinateurs classiques.

Nvidia a ouvert un laboratoire de recherche sur l'informatique quantique à Boston au début de l'année, qui travaille avec des entreprises quantiques, dont Quantinuum.

Quantinuum est en train de lever des fonds en vue d'un premier appel public à l'épargne, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2027, a déclaré Vimal Kapur, PDG d'Honeywell, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en juillet.