Quanta Services progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations

19 février - ** Les actions du fournisseur d'énergie Quanta Services PWR.N gagnent 4,6 % à 543 $ avant le marché

** La société prévoit des bénéfices et des revenus pour l'exercice 26 supérieurs aux estimations de Wall Street, bénéficiant d'investissements importants dans l'infrastructure de l'IA, stimulant la demande pour son segment électrique de base

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice entre 12,65 $ et 13,35 $ par rapport aux estimations de 12,44 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 33,25 et 33,75 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 31,47 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action de 3,16 $ au quatrième trimestre, contre des estimations de 3,02 $

** PWR a gagné 33,5 % en 2025