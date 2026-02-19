Quanta Services prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison de la forte demande tirée par les centres de données d'IA

Quanta Services PWR.N a prévu jeudi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, car les investissements robustes dans l'infrastructure de l'IA stimulent la demande pour le segment électrique de base de l'entrepreneur en énergie.

Les actions de la société ont augmenté de 6 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à Houston, au Texas, prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 12,65 et 13,35 dollars, supérieur aux estimations des analystes de 12,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"La convergence des secteurs des services publics, de la production d'électricité et des grandes charges continue de créer des opportunités significatives", a déclaré Duke Austin, directeur général de Quanta Services.

L'entreprise a déclaré, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du trimestre précédent, qu'elle était bien placée pour tirer parti de ses capacités à répondre à la demande croissante d'électricité et d'infrastructures émanant des centres de données, de la fabrication et de la relocalisation, de l'industrialisation, de l'électrification et de l'expansion du réseau électrique.

L'entreprise, qui fournit des services d'infrastructure aux services publics, aux énergies renouvelables, aux technologies, aux communications, aux pipelines et aux industries de l'énergie, bénéficie d'investissements importants dans les centres de données d'IA des hyperscalers.

Le bénéfice ajusté de Quanta pour le trimestre clos le 31 décembre est passé à 3,16 dollars par action, contre 2,94 dollars par action il y a un an. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 3,02 $ par action.

Les recettes de la société pour le quatrième trimestre ont atteint 7,84 milliards de dollars, contre 6,55 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 7,37 milliards de dollars.