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Quand Jane Street remballe ses shorts sur Sivers Semiconductors
information fournie par AOF 07/08/2026 à 11:45
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(Zonebourse.com) - Sivers n'a pas eu besoin d'une grande annonce produit pour repartir. Un nom disparaît du registre suédois des ventes à découvert, et ça suffit à remettre le titre en mouvement. Plus bas, la séance tape là où ça fait mal, les marges. Amrize vend davantage, mais les coûts mangent la marge.

Actions en hausse :

Kingspan Group ( 13%) : le groupe irlandais d'isolation et d'enveloppe du bâtiment bondit après avoir relevé ses prévisions de résultats, porté par une explosion de la demande émanant des centres de données. Ce catalyseur sectoriel en pleine expansion rassure les investisseurs sur la solidité des perspectives à court terme.

Goodwin ( 13%) : le groupe britannique d'ingénierie de précision est propulsé par l'annonce d'une possible cession partielle de sa division mécanique, une opération de recentrage stratégique qui suscite l'intérêt des investisseurs. Cette perspective de monétisation d'actifs ravive l'appétit du marché pour le titre.

Sivers Semiconductors ( 6%) : le suédois respire un peu mieux après le retrait de Jane Street de la liste publique des vendeurs à découvert. Le fonds est repassé sous le seuil de 0,5% du capital, de quoi alléger la pression sur un titre encore shorté à hauteur de 3,06%.

Ionos Group ( 5%) : l'hébergeur web et fournisseur de services numériques allemand profite d'un relèvement de recommandation signé Morgan Stanley, qui passe à surpondérer avec un objectif rehaussé de 33,50 EUR à 38,75 EUR. Cette révision à la hausse témoigne d'une confiance accrue des analystes dans le potentiel de valorisation du groupe.

Novo Nordisk ( 5%) : le danois reprend un peu de terrain après des résultats du deuxième trimestre meilleurs qu'attendu. SB1 reste à l'achat et relève sa cible à 370 DKK, après un chiffre d'affaires 10% au-dessus du consensus, un résultat opérationnel 15% supérieur aux attentes et des objectifs 2026 relevés. Le broker remet surtout en avant le potentiel du Wegovy oral et de CagriSema.

Csg ( 4%) : le fabricant de munitions publie un chiffre d'affaires semestriel supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande dans son secteur. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice 2026, rassurant les investisseurs sur la solidité de sa trajectoire annuelle.

Actions en baisse :

Amrize (-10%) : les revenus tiennent, mais la rentabilité lâche. Le spécialiste des matériaux de construction profite encore des data centers, des infrastructures énergétiques et de hausses de prix, mais l'inflation du fret, du diesel et des matières premières mange les marges. Le coup de rabot sur l'objectif d'Ebitda 2026 fait le reste.

Eutelsat Communications (-7%) : l'opérateur de satellites français publie des résultats annuels décevants, avec une marge d'EBITDA ajustée à 51,2%, en recul de 3,2 points, malgré une réduction sensible de la perte nette à 457 millions d'euros. Les perspectives pour 2026-2027 n'anticipent qu'une légère hausse du chiffre d'affaires grâce au segment orbite basse, ce qui déçoit le marché.

Aurubis (-5%) : le cuivre allemand ne trouve aucun relais chez UBS. Le broker reste neutre, avec un objectif inchangé à 160 EUR, une note trop tiède pour soutenir le titre après sa publication.

Lanxess (-5%) : le chimiste allemand fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, mais la direction refroidit vite l'ambiance. Pas de reprise durable en vue sur les marchés clés, objectifs annuels simplement confirmés, et Jefferies reste à vendre avec une cible de 14 EUR.

Daimler Truck Holding (-3%) : le constructeur de camions allemand déçoit le marché malgré un bénéfice net semestriel en hausse et un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros d'ici la mi-septembre, le repli du chiffre d'affaires pesant sur le sentiment des investisseurs.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 11:45:00.

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