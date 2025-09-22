Qualigen Therapeutics s'envole grâce au pari de 41 millions de dollars de Faraday Future sur les cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Qualigen Therapeutics

QLGN.O augmentent de 312 % à 11,73 $ avant le marché

** Le fabricant de véhicules électriques Faraday Future

FFAI.O a déclaré dimanche qu'il investissait 41 millions de dollars dans QLGN

** FFAI investira 30 millions de dollars, tandis que son fondateur YT Jia investira 4 millions de dollars avec un blocage de deux ans; d'autres bailleurs de fonds comprennent la société de blockchain SIGN Foundation

** Qualigen changera de nom pour devenir CXC10 et se concentrera sur la construction d'un écosystème Web3 alimenté par la cryptographie et l'IA, avec trois domaines d'activité principaux et six produits prévus

** Une fois la transaction conclue, Faraday détiendra environ 55 % des actions de Qualigen et obtiendra le droit de nommer deux membres du conseil d'administration, qui pourraient être portés à quatre si les actionnaires l'approuvent

** Les actions de Faraday Future Intelligent Electric sont en hausse de 1,1 % à 1,79 $ avant la mise sur le marché

** À la dernière clôture, QLGN a baissé de 32 %, FFAI a baissé de 27 % depuis le début de l'année