 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,12
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Qualigen Therapeutics s'envole grâce au pari de 41 millions de dollars de Faraday Future sur les cryptomonnaies
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Qualigen Therapeutics

QLGN.O augmentent de 312 % à 11,73 $ avant le marché

** Le fabricant de véhicules électriques Faraday Future

FFAI.O a déclaré dimanche qu'il investissait 41 millions de dollars dans QLGN

** FFAI investira 30 millions de dollars, tandis que son fondateur YT Jia investira 4 millions de dollars avec un blocage de deux ans; d'autres bailleurs de fonds comprennent la société de blockchain SIGN Foundation

** Qualigen changera de nom pour devenir CXC10 et se concentrera sur la construction d'un écosystème Web3 alimenté par la cryptographie et l'IA, avec trois domaines d'activité principaux et six produits prévus

** Une fois la transaction conclue, Faraday détiendra environ 55 % des actions de Qualigen et obtiendra le droit de nommer deux membres du conseil d'administration, qui pourraient être portés à quatre si les actionnaires l'approuvent

** Les actions de Faraday Future Intelligent Electric sont en hausse de 1,1 % à 1,79 $ avant la mise sur le marché

** À la dernière clôture, QLGN a baissé de 32 %, FFAI a baissé de 27 % depuis le début de l'année

Devises

Valeurs associées

FRD FUT INTELL
1,7700 USD NASDAQ +5,36%
FRD FUT INTELL
1,2600 USD NASDAQ -13,10%
QUALIGEN THERAP
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
QUALIGEN THERAP
2,8400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Carte du Mozambique, pays d'Afrique australe en bute à des attaques djihadistes dans le nord, près de projets gaziers ( AFP / Kun TIAN )
    Mozambique: nouvelle attaque jihadiste sur une ville près des sites gaziers
    information fournie par AFP 22.09.2025 12:51 

    Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants. Il s'agit de la deuxième attaque ce ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell
    Plusieurs responsables, dont Powell, vont s'exprimer au cours des prochains jours
    information fournie par Reuters 22.09.2025 12:43 

    Plusieurs responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer dans les prochains jours, notamment le président de la banque centrale Jerome Powell mardi et le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi, après la baisse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank