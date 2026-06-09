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Qualifs Mondial-2027: Les Bleues battent l'Irlande et verront le Brésil
information fournie par AFP 09/06/2026 à 23:09

Les Françaises célèbrent leur qualification pour le Mondial-2027 au Brésil, acquise mardi soir au Stade des Alpes à Grenoble. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Les Françaises célèbrent leur qualification pour le Mondial-2027 au Brésil, acquise mardi soir au Stade des Alpes à Grenoble. ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'équipe de France de Laurent Bonadei s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2027 au Brésil mardi, en battant l'Irlande (1-0) à Grenoble lors de l'ultime journée des éliminatoires, et va disputer son cinquième Mondial de suite.

Melvine Malard a confié lundi vouloir passer un "été serein", sans penser à d'éventuels matches de barrages à l'automne. Elle se l'est offert mardi soir en ouvrant le score juste avant la mi-temps d'un retourné acrobatique somptueux pour lancer les Bleues vers le Brésil.

Les Françaises, réduites à dix à 20 minutes de la fin de la rencontre, s'en sont ensuite remises aux parades exceptionnelles de Constance Picaud-Inconnu pour valider leur billet pour l'Amérique du Sud, non sans trembler en fin de match.

Mais l'essentiel est là. Quatre jours après avoir repris la première place du groupe et son destin en main en s'imposant en Pologne, l'équipe de France a enchaîné un deuxième succès lors de ce rassemblement pour conserver la seule place directement qualificative.

Mardi soir, Laurent Bonadei a choisi de reconduire le même onze de départ qu'à Gdansk et ce choix a payé d'entrée. A l'inverse de la rencontre de vendredi où elles avaient semblé prises par l'enjeu pendant une vingtaine de minutes, les Bleues ont tout de suite mis la main sur le match, se créant rapidement de nombreuses situations (3e, 7e, 22e, 24e).

Picaud-Inconnu en rempart

Melvine Malard, auteur du seul du match, qui donne la victoire à la France contre l'Irlande et la qualification pour le Mondial-2027. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Melvine Malard, auteur du seul du match, qui donne la victoire à la France contre l'Irlande et la qualification pour le Mondial-2027. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Mais il a souvent manqué la bonne passe pour permettre de conclure. Alors Melvine Malard a décidé de se servir elle même. Sur un centre de Sakina Karchaoui dévié par Megan O'Conolly, l'attaquante de Manchester United a vu le ballon lui rebondir sur la tête. Elle a alors armé un retourné acrobatique imparable pour la gardienne irlandaise Courtney Brosnan (40e).

Déjà double buteuse en mars en Irlande pour permettre aux Bleues de s'imposer après avoir été menées pendant près d'une heure, Malard a inscrit mardi son quatrième but dans ces éliminatoires.

Mais alors que les Pays-Bas étaient dans le même temps en train de s'imposer à domicile face à la Pologne et que la victoire devenait impérative pour que la France se qualifie, la rencontre s'est rééquilibré et Constance Picaud-Inconnu s'est illustrée face à des Irlandaises de plus en plus pressantes.

De nouveau préférée à Pauline Peyraud-Magnin dans les buts, la N.1 des Bleues étant cantonnée à un rôle de remplaçante en club depuis son arrivée à Denver en début d'année 2026, la gardienne de 28 ans a d'abord bien rattrapé une passe manquée de Thiniba Samoura (43e), avant de réaliser une sortie pleine d'autorité pour s'interposer à bout portant devant la défenseuse Anna Patten (68e).

Et l'exclusion de Thiniba Samoura, coupable d'une deuxième faute d'anti-jeu et sanctionnée d'un deuxième carton jaune (72e), n'a rien arrangé pour les Bleues, de plus en plus menacées. Réduites à 10, elles ont encore dû s'en remettre à leur dernier rempart.

La gardienne de Fleury, qui rejoindra West-Ham cet été, a de nouveau réalisé une énorme parade devant Abbie Larkin, seule à l'entrée de ses six mètres (78e), pour permettre aux Bleues de conserver un avantage synonyme de qualification pour le Brésil.

Les Françaises ont désormais un an pour préparer sereinement une Coupe du monde où l'objectif sera de briser le plafond de verre des quarts de finale et retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 2011.

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