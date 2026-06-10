Trois joueurs quittent le navire Manchester United

Goodbye my friends. Manchester United a confirmé le départ, libre, de trois Mancuniens à l’aube de la Coupe du monde. Quittent le navire : le quintuple champion d’Europe avec le Real Madrid, Casemiro , le latéral droit néerlandais Tyrell Malacia ainsi que le crack déchu Jadon Sancho .

Le dernier nommé se rapprocherait d’un retour au Borussia Dortmund, club où il a connu ses plus belles heures, tandis que Casemiro pourrait rester un peu plus longtemps que prévu aux États-Unis après le Mondial, en rejoignant l’Inter Miami de Lionel Messi.…

TC pour SOFOOT.com