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Trois joueurs quittent le navire Manchester United
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 12:32

Trois joueurs quittent le navire Manchester United

Trois joueurs quittent le navire Manchester United

Goodbye my friends. Manchester United a confirmé le départ, libre, de trois Mancuniens à l’aube de la Coupe du monde. Quittent le navire : le quintuple champion d’Europe avec le Real Madrid, Casemiro , le latéral droit néerlandais Tyrell Malacia ainsi que le crack déchu Jadon Sancho .

Le dernier nommé se rapprocherait d’un retour au Borussia Dortmund, club où il a connu ses plus belles heures, tandis que Casemiro pourrait rester un peu plus longtemps que prévu aux États-Unis après le Mondial, en rejoignant l’Inter Miami de Lionel Messi.…

TC pour SOFOOT.com

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