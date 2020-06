Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm va introduire la 5G dans ses puces pour smartphones de milieu de gamme Reuters • 17/06/2020 à 05:05









17 juin (Reuters) - Qualcomm QCOM.O a annoncé mardi qu'il prévoyait d'introduire la technologie 5G dans les puces incorporées dans des smartphones qui seront mis sur le marché dans la seconde partie de l'année à des prix démarrant à 300 dollars (266 euros). La firme basée à San Diego est le plus gros fournisseur de processeurs pour smartphones et de puces modernes qui connectent les téléphones aux réseaux de données sans fil. Les nouvelles puces seront intégrées dans des appareils dont la valeur sera de l'ordre de 300 à 500 dollars, a dit Qualcomm. Des marques comme HMD Global, propriétaire de Nokia, LG Electronics 066570.KS ou le groupe Lenovo 0992.HK prévoient déjà d'utiliser ces puces, a ajouté la société. (Stephen Nellis; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées LENOVO GROUP Tradegate -0.59% QUALCOMM NASDAQ +3.62%