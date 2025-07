Qualcomm: sponsoring pluriannuel avec de grands noms du golf information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce la signature d'un partenariat pluriannuel avec le double vainqueur de Majeurs Bryson DeChambeau et son équipe LIV Golf, Crushers GC.



Ce partenariat vise à associer le leadership technologique de Qualcomm à l'approche innovante de DeChambeau et de son équipe, tant sur le plan sportif que sur celui de la création de contenus et de l'utilisation des technologies.



Dans le cadre de cet accord, le logo Qualcomm sera visible sur les tenues des joueurs et lors d'activations événementielles. Qualcomm collaborera également avec DeChambeau et Crushers GC pour développer des contenus numériques et des opérations de storytelling destinées à engager une nouvelle audience.



Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Qualcomm visant à renforcer la notoriété de sa marque Snapdragon par le biais du sponsoring sportif.





