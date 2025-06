Qualcomm: signe l'appel de Rome pour une IA éthique information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce avoir signé l'appel de Rome pour une éthique de l'intelligence artificielle, lors d'une cérémonie au sein de l'Académie pontificale pour la vie. L'entreprise rejoint ainsi d'autres acteurs technologiques majeurs comme Microsoft, IBM et Cisco.



L'appel, lancé en 2020, promeut une supervision éthique de la conception des algorithmes.



' Cet engagement renforce l'alignement entre la responsabilité d'entreprise de Qualcomm et les principes éthiques de l'appel ', a déclaré Mgr Vincenzo Paglia.



Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a précisé : ' Cette initiative complète nos principes d'IA responsable, qui visent à développer des technologies fiables et sûres au service du bien commun. '





