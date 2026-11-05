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Qualcomm s'effondre alors que la faiblesse des ventes de puces pour smartphones éclipse la dynamique du secteur des centres de données
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 10:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, l'action Qualcomm QCOM.O a chuté d'environ 9% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que les ventes de puces pour smartphones se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street , ce qui a fait craindre que la faiblesse de son activité principale dans le domaine des téléphones mobiles ne vienne contrebalancer les gains réalisés dans de nouveaux secteurs de croissance tels que les puces pour centres de données.

Si ces pertes avant l’ouverture se confirment, Qualcomm est en passe de perdre environ 17,5 milliards de dollars de capitalisation boursière.

* Le concepteur de puces se retrouve pris entre la hausse des coûts de la mémoire, alimentée par l’explosion de la demande des centres de données, et le ralentissement des ventes de smartphones, alors que les dépenses en infrastructures d’IA continuent d’absorber l’offre dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs

* "Contrairement à d’autres entreprises, nous avons anticipé la pénurie de mémoire et nous nous y sommes préparés très tôt", a déclaré à Reuters Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm.

* La demande liée à Android a affiché une amélioration par rapport au trimestre précédent et l’entreprise a réalisé de solides progrès dans sa diversification au-delà de son activité de téléphonie mobile, a-t-il ajouté

* L’offensive de Qualcomm sur les puces destinées aux centres de données et à l’automobile a renforcé ses perspectives de croissance à long terme, mais les courtiers ont globalement estimé que cette meilleure visibilité ne s’était pas encore traduite par des résultats plus solides à court terme, le recul du chiffre d’affaires lié à Apple et la hausse des coûts des intrants continuant de peser sur les résultats

* "Nous ne sommes pas convaincus par une montée en puissance sur trois ans dans un environnement riche en opportunités pour les semi-conducteurs destinés à l’IA, et il n’est pas certain qu’une base reposant sur des puces sur mesure soit viable à long terme alors que l’activité évolue vers des solutions grand public", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley

* Le chiffre d’affaires trimestriel de la division téléphonie mobile du fabricant de puces, qui constitue son principal secteur d’activité, a chuté de 26% pour s’établir à 5,14 milliards de dollars, entraînant une baisse de 8% des ventes du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars

* Qualcomm se négocie à 16,78 fois ses bénéfices prévisionnels, bien en deçà de ses concurrents tels que MediaTek

2454.TW (25,41 fois) et Intel INTC.O (33,28 fois)

* Selon les données de LSEG, au moins huit sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre à la suite de la publication des résultats

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INTEL
58,2700 USD NASDAQ -3,77%
QUALCOMM
173,1900 USD NASDAQ +5,33%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 10:59:45.

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