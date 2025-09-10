Qualcomm s'allie à HARMAN pour l'IA générative dans l'automobile
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:25
L'initiative cible en priorité les constructeurs automobiles en Europe et en Chine, marchés où la demande pour des solutions connectées et évolutives s'accélère. Les systèmes associent puissance de calcul et architecture modulaire pour réduire la complexité, raccourcir les cycles de développement et renforcer la différenciation des marques.
Les deux groupes prévoient également d'étendre leur coopération au portefeuille Central Compute de HARMAN avec les plateformes Snapdragon Ride Elite et Flex, permettant de combiner sur une même puce fonctions critiques de sécurité et divertissement.
Enrico Salvatori, vice-président senior de Qualcomm, estime que cette alliance marque 'un tournant majeur dans l'innovation automobile', tandis que Huibert Verhoeven, dirigeant de HARMAN, évoque une opération qui permettra d'offrir 'des expériences aussi personnelles et évolutives que celles des appareils électroniques'.
