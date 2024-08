Qualcomm : publication trimestrielle solide

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des profits et des perspectives meilleurs qu’anticipé. Au troisième trimestre, clos fin juin, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 18% à 2,13 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,33 dollars, dépassant de 8 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 11% à 9,39 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 9,21 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Qualcomm table sur un bénéfice par action ajusté entre 2,45 et 2,65 dollars et des ventes entre 9,5 et 10,3 milliards de dollars. Wall Street cible 2,45 dollars par action et 9,71 milliards de dollars de revenus.

