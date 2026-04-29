Qualcomm prévoit une baisse de son bénéfice, mais table sur une reprise du marché des smartphones ; son action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du fabricant de puces Qualcomm

QCOM.O progresse de 13% à 176,3 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un bénéfice trimestriel ajusté inférieur aux attentes de Wall Street, alors qu'elle se prépare à subir un coup dur sur la demande en raison d'une pénurie de puces mémoire utilisées dans l'électronique grand public

** La société annonce un chiffre d'affaires de 10,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, conforme aux attentes

** La société prévoit un bénéfice ajusté au troisième trimestre compris entre 2,10 et 2,30 dollars par action, contre des estimations de 2,45 dollars par action – données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires lié aux puces pour le troisième trimestre compris entre 7,9 et 8,5 milliards de dollars, en deçà des estimations de 8,93 milliards de dollars

** Le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, estime que le marché des smartphones devrait commencer à rebondir après le troisième trimestre fiscal

** À la clôture d'hier, QCOM affichait une baisse de 8,8% depuis le début de l'année