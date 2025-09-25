Qualcomm présente une nouvelle puce pour PC avec des fonctionnalités destinées au marché des entreprises

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi une série de nouvelles puces pour PC et téléphones, dont une puce pour PC dotée d'une nouvelle fonction de sécurité pour les entreprises qui, selon les analystes, est probablement la première du genre.

Qualcomm, dont le siège est à San Diego, est l'un des plus gros vendeurs mondiaux de puces au cœur des téléphones portables, qui les connectent aux réseaux de données sans fil. Mais depuis deux ans, l'entreprise s'est lancée sur le marché des PC, où elle est en concurrence avec Apple AAPL.O pour la vente de puces à faible consommation d'énergie destinées aux ordinateurs portables et aux PC fonctionnant sous le système d'exploitation Windows.

La dernière puce pour ordinateur portable de Qualcomm, appelée Snapdragon X2 Elite, dont la livraison devrait commencer l'année prochaine, comprendra une nouvelle fonction appelée Guardian, destinée aux entreprises qui achètent des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables.

Kedar Kondap, vice-président senior des jeux et de l'informatique chez Qualcomm, a déclaré lors d'une présentation mercredi que cette fonction permettra aux services informatiques des entreprises de se connecter en toute sécurité aux machines pour installer des mises à jour ou fournir une assistance technique, même si la machine est éteinte.

Intel INTC.O , qui détient toujours la majorité du marché des ordinateurs d'entreprise, propose depuis plus de dix ans des fonctions similaires pour aider les entreprises à gérer leurs parcs de PC. Mais Qualcomm prévoit d'associer ses fonctions de sécurité à ses puces modem qui se connectent à la 5G et aux réseaux mobiles, ce qui signifie que l'entreprise propriétaire d'une machine sera en mesure de la surveiller presque partout dans le monde où il y a une réception cellulaire.

"Personne d'autre ne peut offrir quelque chose comme cela", a déclaré Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies. "Je pense que cela pourrait intéresser une partie de la population active et susciter l'intérêt de Qualcomm pour les flottes d'entreprise."