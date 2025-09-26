 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Les gens sont très inquiets" : le chef du Pentagone convoque les plus hauts responsables militaires des Etats-Unis pour une réunion aux contours flous
information fournie par Boursorama avec Media Services 26/09/2025 à 11:47

Nommé sur l'impulsion de Donald Trump après un processus agité, Pete Hegseth avait notamment exprimé son intention de couper dans les effectifs de généraux et amiraux au sein des forces armées américaines.

Pete Hegseth et Donald Trump, à Washington DC, le 26 août 2025 ( AFP / MANDEL NGAN )

Que prépare le Pentagone auprès des plus hauts gradés de l'armée américaine? Le secrétaire de Défense, Pete Hegseth, s'exprimera en début de semaine prochaine devant des dizaines de généraux et amiraux venus du monde entier, a annoncé jeudi 25 septembre Donald Trump. Ce sommet va réunir des dizaines de hauts responsables à la base militaire de Quantico, en Virginie.

Le président américain a confirmé à la presse dans le Bureau ovale cette réunion très inhabituelle, en disant: "J'adore ça. Je veux dire, je pense que c'est génial". "Laissons-le sympathiser avec les généraux et amiraux venus du monde entier", a-t-il ajouté. Le vice-président américain, JD Vance, a également minimisé l'importance de cette réunion, affirmant aux journalistes que cela n'était "pas du tout inhabituel" et qu'il était "bizarre (que la presse) en ait fait une telle histoire". Aucun responsable n'a explicité l'objectif de cette réunion.

Le spectre d'une armée politisée aux ordres de Trump

Interrogé à ce sujet, Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, a simplement répondu dans un communiqué que Pete Hegseth "fera(it) un discours devant ses hauts responsables militaires en début de semaine prochaine", sans plus de précision.

Fidèle de Donald Trump, Pete Hegseth défend le droit du président à choisir les dirigeants de l'armée comme il l'entend, mais des élus démocrates se sont inquiétés d'une possible politisation de cette dernière.

"Les gens sont très inquiets. Ils ne savent pas ce que cela signifie", a déclaré une personne anonyme citée par le Washington Post , qui avait révélé la tenue de cette réunion en la qualifiant de "hautement inhabituelle". En mai, Pete Hegseth a ordonné des réductions importantes du nombre de généraux et d'amiraux dans l'armée américaine, mais on ne sait pas si la réunion de la semaine prochaine est liée à cette directive.

Le Pentagone a connu une série de bouleversements depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, dont l'administration a limogé plusieurs hauts gradés, généralement sans fournir d'explication. Fin août, le chef du renseignement militaire américain ainsi que deux autres hauts responsables de cette agence ont été démis de leurs fonctions, après la publication d'un rapport qui aurait fortement déplu au président Donald Trump. Le limogeage du lieutenant-général Jeffrey Kruse, qui occupait cette fonction depuis le début de l'année 2024, est arrivé peu après que ses services ont estimé que les frappes menées en juin par les Etats-Unis en Iran avaient retardé de plusieurs années le programme nucléaire de Téhéran. Ce rapport, dont la presse s'est fait l'écho, différait sensiblement des affirmations de Donald Trump, qui martèle que les attaques en question ont totalement détruit les sites nucléaires visés.

Défense

