Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: partenariat étendu avec Honeywell autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce élargir son partenariat avec Honeywell dans le but de développer des solutions intelligentes alimentées par l'intelligence artificielle (IA) pour le secteur énergétique.



Concrètement, Qualcomm fournira des produits de connectivité et des chipsets activés par l'IA à Honeywell pour diverses applications industrielles afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les retours d'information en temps réel dans le secteur de l'énergie.



La collaboration combinera les processeurs à faible consommation d'énergie de Qualcomm avec les technologies de détection de Honeywell, créant une nouvelle gamme de capteurs industriels pour surveiller divers paramètres.



Pramesh Maheshwari, président de Honeywell Process Solutions, estime que cette synergie rendra les opérations de terrain 'plus intelligentes et efficaces'.





Valeurs associées QUALCOMM 170,22 USD NASDAQ +2,33%