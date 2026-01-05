information fournie par Reuters • 05/01/2026 à 15:45

Qualcomm monte et présente une gamme complète de technologies robotiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de Qualcomm QCOM.O ont augmenté de 1,6 % à 175,66 $

** Au Consumer Electronics Show, QCOM présente une nouvelle architecture robotique combinant matériel, logiciel et intelligence artificielle

** QCOM dévoile sa série Dragonwing IQ10, un processeur pour les robots industriels et les humanoïdes avancés

** Par ailleurs, QCOM et Google annoncent l'extension de leur partenariat de longue date dans le domaine de l'automobile

** QCOM a gagné 11,4 % l'année dernière