Qualcomm monte et présente une gamme complète de technologies robotiques

5 janvier - ** Les actions de Qualcomm QCOM.O ont augmenté de 1,6 % à 175,66 $
** Au Consumer Electronics Show, QCOM présente une nouvelle architecture robotique combinant matériel, logiciel et intelligence artificielle
** QCOM dévoile sa série Dragonwing IQ10, un processeur pour les robots industriels et les humanoïdes avancés
** Par ailleurs, QCOM et Google annoncent l'extension de leur partenariat de longue date dans le domaine de l'automobile
** QCOM a gagné 11,4 % l'année dernière
