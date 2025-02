Qualcomm : les perspectives des licences ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé des profits plus solides qu’anticipé, mais des perspectives de licences décevantes. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a vu son bénéfice net progresser de 15% à 3,18 milliards de dollars, soit 2,83 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,41 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 2,96 dollars. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 17% à 11,67 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 10,91 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Qualcomm table sur un bénéfice par action ajusté entre 2,70 et 2,90 dollars et des ventes entre 10,3 et 11,2 milliards de dollars.

Qualcomm a prévenu que l'activité de licences ne connaîtra pas de croissance des ventes cette année à la suite de l'expiration de son accord avec Huawei Technologies.

