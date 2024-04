Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: lancement d'un processeur pour PC portables information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies a annoncé mercredi qu'il allait se lancer sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables avec la mise sur le marché du Snapdragon X Plus.



Le groupe américain, jusqu'ici spécialisé dans les puces sans fil, indique que ce nouveau microprocesseur sera basé sur sa puce graphique Oryon, censé être 37% plus rapide que ses concurrents, avec une consommation d'énergie inférieure de 54%.



Avec cette nouveauté, Qualcomm dit vouloir établir un nouveau standard dans l'informatique mobile, en permettant aux utilisateurs de bénéficier de performances améliorées.



D'après Qualcomm, les premiers modèles de PC portables équipés du Snapdragon X Plus devraient être commercialisés à compter de la mi-2024.



Le marché des processeurs pour PC portables est aujourd'hui dominé par Intel, qui bénéficie d'une part de marché de l'ordre de 80%, devant AMD qui contrôle environ 20% du secteur.





