Qualcomm: finalise l'acquisition de l'israélien Autotalks

(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce avoir finalisé l'acquisition d'Autotalks, entreprise israélienne spécialisée dans les technologies de communication directe véhicule-à-tout (V2X), via sa filiale Qualcomm Technologies.



Cette opération stratégique vise à renforcer son offre en y intégrant des solutions V2X prêtes à la production, qualifiées pour l'automobile et adaptées aux véhicules, infrastructures routières et deux-roues.



Qualcomm, investi dans le V2X depuis 2017, renforce ainsi sa position dans la mobilité intelligente de prochaine génération.





Valeurs associées QUALCOMM 149,6250 USD NASDAQ +0,39%