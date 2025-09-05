Qualcomm et BMW lancent un système de conduite automatisée pour mieux affronter la concurrence sur un marché en pleine expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Qualcomm QCOM.O et le constructeur automobile allemand de luxe BMW BMWG.DE ont annoncé vendredi un système de conduite automatisée qui pourrait contribuer à attirer les clients grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que l'assistance à la conduite mains libres.

Le système d'aide à la conduite Snapdragon Ride Pilot fera ses débuts dans l'iX3 électrique de BMW et offrira une conduite mains libres sur autoroute, des changements de voie automatiques et une aide au stationnement, ont déclaré les deux sociétés.

Qualcomm a déclaré que l'utilisation de cette technologie a été validée dans plus de 60 pays et qu'il est prévu d'étendre la couverture à plus de 100 pays d'ici 2026.

Le conducteur reste responsable de la supervision du véhicule, et le système ne constitue pas une conduite entièrement autonome de "niveau 5".

Qualcomm, qui est l'un des principaux fournisseurs de puces utilisées dans les smartphones, s'intéresse de plus en plus à l'électronique automobile, qu'il s'agisse d'infodivertissement ou de systèmes avancés d'aide à la conduite.

Le chiffre d'affaires du secteur automobile a augmenté d'environ 21 % pour atteindre 984 millions de dollars au troisième trimestre, et l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars pour les puces automobiles d'ici à l'exercice 2029.

La concurrence s'intensifie sur le marché de la conduite automatisée, Nvidia NVDA.O et Mobileye Global MBLY.O s'efforçant d'attirer de nouveaux clients avec leurs puces et leurs plates-formes.

Qualcomm a déclaré que Ride Pilot était désormais disponible pour les constructeurs automobiles internationaux et les fournisseurs de niveau 1, qui fournissent des systèmes complets ou des composants majeurs directement aux constructeurs automobiles.

Des constructeurs automobiles tels que Tesla TSLA.O et General Motors GM.N proposent également des systèmes d'aide à la conduite dans leurs véhicules, mais chaque constructeur automobile utilise une approche et une pile technologique différentes alors que ces systèmes gagnent en popularité.