Qualcomm et BMW dévoilent leur nouveau système de conduite automatisée
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 14:17
Le fabricant de puces américain et le constructeur automobile allemand précise que le 'Snapdragon Ride Pilot' - qui est le fruit d'une collaboration de trois ans - repose sur les puces Snapdragon Ride mises au point par Qualcomm et sur un logiciel de conduite automatisée imaginé par les deux groupes.
Conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, le système couvre des niveaux d'automatisation allant des fonctionnalités basiques du programme NCAP jusqu'aux capacités de navigation sur autoroute et en milieu urbain de 'niveau 2+', qui permet de retirer les mains du volant sur des zones bien définies.
Le produit se compose de plusieurs couches, à commencer par une technologie de vision par caméra à 360 degrés permettant de détecter les objets, de reconnaître les voies, d'interpréter la signalisation, d'assister au stationnement, de surveiller le conducteur et de générer des itinéraires.
Il s'appuie aussi sur des modèles d'intelligence artificielle en vue d'anticiper les comportements et de gérer des situations de conduite complexes.
Le 'Snapdragon Ride Pilot' a été intégré dans le tout nouveau BMW iX3, le premier modèle de la plateforme de nouvelle génération 'Neue Klasse' dévoilé aujourd'hui par le groupe munichois, auquel il apporte des fonctions avancées comme le changement de voie contextuel et actif, l'assistant d'autoroute, ainsi qu'un stationnement assisté par IA et une surveillance embarquée basée sur caméra.
