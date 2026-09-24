Qualcomm et Apple reconduisent leur accord de brevets

Le fabricant de puces mobiles Qualcomm a annoncé jeudi avoir renouvelé son accord de propriété intellectuelle avec Apple, dont la reconduction est prévue le 1er avril 2027.

Le groupe californien n'a pas communiqué de montant financier, mais il avait indiqué dans son dernier rapport annuel que la firme à la pomme, qui figure parmi ses trois principaux clients avec Samsung et Xiaomi, représentait plus de 10% de son chiffre d'affaires sur l'exercice écoulé.

Qualcomm, dont les petits modems équipent les iPhone et iPad, a néanmoins déclaré s'attendre à ce que son partenaire ait de plus en plus recours à ses propres technologies, ce qui devrait peser - à terme - sur ses ventes comme sur ses résultats.

Après de longues années de bataille devant les tribunaux, les deux groupes étaient parvenus à trouver un accord sur les brevets en 2019.

L'action était attendue en baisse de 0,5% jeudi matin à l'ouverture de Wall Street.