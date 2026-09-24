Qualcomm et Apple prolongent leur accord de licence de brevets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction: il s'agit d'une prolongation de l'accord de licence de brevets entre les deux entreprises, et non d'un accord portant sur les puces)
Qualcomm QCOM.O a annoncé jeudi avoir prolongé son accord de licence de brevets avec Apple
AAPL.O .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer