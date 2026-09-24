Qualcomm et Apple prolongent leur accord de licence de brevets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: il s'agit d'une prolongation de l'accord de licence de brevets entre les deux entreprises, et non d'un accord portant sur les puces)

Qualcomm QCOM.O a annoncé jeudi avoir prolongé son accord de licence de brevets avec Apple

AAPL.O .