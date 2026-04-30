Qualcomm en hausse grâce aux espoirs d'une reprise du marché des smartphones et à ses efforts dans le domaine des puces pour centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché des smartphones devrait rebondir après le troisième trimestre, déclare le directeur général à Reuters

* Le titre bondit de 15 % après la clôture

* Qualcomm travaille sur trois types de puces pour les centres de données

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un graphique et de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 21 et 22) par Zaheer Kachwala et Stephen Nellis

Qualcomm QCOM.O a annoncé des prévisions de résultats pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, mais les commentaires optimistes du directeur général Cristiano Amon concernant la reprise de son activité principale dans le domaine des smartphones et les opportunités liées aux centres de données ont fait grimper son action de 15 % en séance prolongée.

Dans une interview accordée à Reuters, M. Amon a déclaré que le fabricant de puces était convaincu que le marché des smartphones commencerait à rebondir après son troisième trimestre fiscal.

« Nous pouvons désormais affirmer que le creux de la vague est passé », a déclaré M. Amon, ajoutant que l'activité de concession de licences de la société, qui a dépassé les estimations, lui donne un aperçu des projets des fabricants de smartphones pour le reste de l'année.

Qualcomm a été confronté à une extrême incertitude de la part des fabricants de smartphones cette année, car la flambée des prix des puces mémoire a également entraîné une hausse des coûts des smartphones et des PC, incitant les clients à réduire leurs achats.

La société a déclaré mercredi qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires compris entre 9,2 et 10 milliards de dollars pour le trimestre en cours, une fourchette bien inférieure aux estimations de 10,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Qualcomm, l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs pour smartphones au monde, compte parmi ses clients des acteurs majeurs tels qu'Apple AAPL.O et Samsung

005930.KS , ainsi que des marques chinoises de téléphones.

L'exposition importante de la société au secteur de l'électronique grand public – elle fournit des puces pour les écouteurs sans fil, les smartphones et les systèmes automobiles – fait de ses résultats un baromètre de la santé du marché et un indicateur de la dynamique de l'offre et de la demande.

Qualcomm prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 2,10 et 2,30 dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 2,45 dollars.

OPPORTUNITÉ DANS LES CENTRES DE DONNÉES

Qualcomm s'efforce de percer sur le marché en plein essor des puces pour centres de données, pour lequel elle commencera à livrer des produits avant la fin de l'année.

M. Amon a déclaré mercredi que la société travaillait avec ses clients sur trois types de puces: des processeurs centraux (des processeurs), des accélérateurs pour l'inférence, et des puces sur mesure appelées ASIC, un marché en plein essor pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell MRVL.O .

« Nous travaillons sur un ASIC sur mesure, ce que nous souhaitions faire lorsque nous avons racheté AlphaWave », a déclaré M. Amon, « et nous disposons désormais d’une importante propriété intellectuelle en matière de connectivité (propriété intellectuelle) qui nous permet de le faire. Nous menons à bien ces trois » catégories de puces. Qualcomm a racheté AlphaWave, qui conçoit des composants technologiques pour semi-conducteurs, l’année dernière dans le cadre d’une transaction de 2,4 milliards de dollars.

Les fournisseurs de cloud ont acheté de grandes quantités de processeurs alors qu’ils passent de l’entraînement des modèles d’IA à leur déploiement, un processus appelé « inférence » qui nécessite des puces capables de gérer des charges de travail importantes.

« Ils partent d’une base modeste, mais ils élargissent déjà la gamme d’options qu’ils proposent aux centres de données, ce qui suggère une maturation de leur stratégie et de leurs offres », a déclaré Bob O’Donnell, président et analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Cette transition vers le secteur des centres de données intervient alors que Samsung et Apple optent de plus en plus pour leurs propres puces.

« En ce qui concerne le chiffre d'affaires des produits Apple pour l'exercice 2027, nous avons vu des modèles côté vente s'établir à un peu plus de 2 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires des produits QCT sur l'année. Et nous pensons que c'est un niveau raisonnable pour modéliser l'activité », a déclaré le directeur financier Akash Palkhiwala lors d'une conférence téléphonique post-résultats, en référence au segment des puces de la société.

Qualcomm prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires lié aux puces compris entre 7,9 et 8,5 milliards de dollars, en deçà des estimations de 8,93 milliards de dollars.