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Qualcomm en hausse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions du fabricant de puces Qualcomm

QCOM.O ont progressé de 3,9% à 229,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société serait en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source directement informée de la transaction

** Les négociations sont en cours et le prix pourrait changer, ou les discussions pourraient échouer, selon le rapport de The Information

** Cette acquisition s'inscrirait dans la stratégie de QCOM visant à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des téléphones portables en se développant dans des segments à forte croissance tels que les centres de données et les puces automobiles

** Qualcomm et Tenstorrent n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action QCOM affichait une hausse de 29,09% depuis le début de l'année

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