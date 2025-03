Qualcomm: conclusion d'un accord pour acquérir EdgeImpulse information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies a annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir EdgeImpulse, une plate-forme de développement d'IA de pointe, afin d'étendre son offre à destination des développeurs et d'étendre son leadership dans les capacités d'IA.



Cette acquisition devrait compléter l'approche stratégique de Qualcomm Technologies en matière de transformation de l'IoT, qui comprend une feuille de route complète pour les chipsets, une architecture logicielle unifiée, une suite de services, des ressources pour les développeurs, des partenaires écosystémiques, des solutions complètes et des plans directeurs IoT pour répondre aux divers besoins et défis du secteur.



La clôture de cet accord est soumise aux conditions de clôture habituelles.





Valeurs associées QUALCOMM 154,98 USD NASDAQ -3,87%