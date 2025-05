Qualcomm: collaboration avec Advantech sur l'IA et l'IoT information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon COMPUTEX 2025 -qui se tient à Taïwan jusqu'au 23 mai- Qualcomm a annoncé renforcer sa collaboration avec Advantech autour des solutions IoT (Internet des objets) pilotées par l'intelligence artificielle.



'Grâce à ce partenariat, Advantech devient un acteur clé de l'écosystème IoT de Qualcomm Technologies', indque le communiqué de Qualcomm.



Advantech intègre les technologies Dragonwing de Qualcomm dans ses plateformes d'informatique en périphérie, notamment via les processeurs QCS6490, IQ8 et IQ9. Ces solutions ciblent des secteurs comme la robotique, la santé, le commerce ou les infrastructures urbaines.



Les deux entreprises développent également un environnement de développement pour l'IA en périphérie, combinant des outils sans code et des bibliothèques de modèles, afin de faciliter l'adoption d'applications IA à grande échelle.



' Cette collaboration permettra aux industries de tirer pleinement parti des systèmes intelligents et autonomes, en accélérant l'adoption des applications IA de nouvelle génération dans de nombreux secteurs', a commenté Nakul Duggal, directeur général du groupe Automobile et IoT industriel et embarqué chez Qualcomm Technologies, Inc.





