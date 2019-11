Quaero Capital lance un fonds ESG dédié aux actions américaines

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion Quaero Capital, basée à Genève, a annoncé le lancement de Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Le fonds vise à investir dans les actions des sociétés américaines se traitant à des valorisations attrayantes et présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) favorables.

Pour la gestion de Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value, QUaero Capital s'est associée à Cullen Capital Management LLC, New York, réunissant ainsi l'expertise commune et complémentaire des deux sociétés en matière de gestion " value " et socialement responsable. Avec 20,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Cullen gère exclusivement des portefeuilles d'actions " value" depuis sa création en 1983 et s'engage fortement en faveur des principes de placement ESG. Le fonds est géré par une équipe de 3 gestionnaires bénéficiant d' une longue expérience du marché américain et soutenus par une équipe de 10 analystes.

Quaero Capital se dit convaincue que l' association d'une philosophie d'investissement " value" avec l' intégration de critères ESG est à une très bonne manière d' investir en actions américaines sur le long terme. De fait, l'intégration des critères ESG tend à réduire le risque lié à l' activité des entreprises et contribue à l' identification des sociétés de qualité mais sous-évaluées.

La philosophie d' investissement du fonds repose sur une combinaison de recherche quantitative et fondamentale, aussi bien pour l'analyse value que pour la composante ESG, à partir de la sélection de l'univers d' investissement jusqu'au suivi du portefeuille final. Le fonds sera géré activement et concentré sur environ 25 à 30 positions.