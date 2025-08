Quadient: validation de tests par Serensia information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 13:17









(Zonebourse.com) - Quadient annonce que Serensia, sa récente acquisition dans le domaine digital, a validé avec succès les tests d'interopérabilité menés en conditions réelles, dans le cadre de la mise en oeuvre progressive de la réforme de la facturation électronique en France.



Serensia, plateforme de facturation électronique connectée au réseau Peppol, avait été sélectionnée par la Direction Générale des Finances Publiques, aux côtés de deux autres plateformes, pour participer à ces premiers tests d'interopérabilité.



'Les résultats confirment aujourd'hui la robustesse, la fiabilité et la conformité de Serensia, marquant une étape clé dans la préparation de Quadient', affirme la plateforme d'automatisation pour les transactions professionnelles.



Anticipant son immatriculation définitive à l'automne, Quadient sera alors 'pleinement opérationnelle pour accompagner les grandes entreprises, ETI, PME et cabinets d'expertise comptable dans la transition digitale imposée par la réforme'.





