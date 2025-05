Quadient: toujours distingué par le cabinet QKS Group information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Quadient indique rester leader dans le classement SPARK Matrix 2025 des solutions de gestion des comptes clients, marquant ainsi la quatrième année consécutive que le cabinet QKS Group le distingue comme l'un des acteurs majeurs du secteur.



'QKS Group reconnaît Quadient pour la pertinence de ses analyses basées sur les données, son intégration transparente avec les principaux ERP du marché et sa plateforme SaaS évolutive', explique le groupe de logiciels.



La solution cloud Quadient Comptes Clients exploite l'IA pour automatiser l'ensemble du cycle order-to-cash, offrant une expérience fluide du crédit au recouvrement, jusqu'à l'encaissement. Elle rend les interactions clients plus efficaces et accélère les flux de trésorerie.





Valeurs associées QUADIENT 17,5200 EUR Euronext Paris -0,34%