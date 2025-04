Quadient: Teleios Capital Partners est sorti du capital information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Teleios Capital Partners, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Quadient , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



La société de gestion précise ne plus détenir, par suite de cette cession, aucune action du groupe français de logiciels d'entreprise pour la gestion de l'expérience client et les processus métier, de consignes colis et de solutions de traitement de courrier.





Valeurs associées QUADIENT 15,520 EUR Euronext Paris +0,13%