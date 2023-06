Quadient signe un Prêt Participatif Relance de 90 millions d'euros

(AOF) - Quadient S.A. a signé un Prêt Participatif Relance (PPR) d’un montant de 90 millions d’euros. Mis en œuvre avec BNP Paribas, ce Prêt Participatif Relance a une maturité de 8 ans et des conditions attractives. Il sera dédié au financement d'équipements connectés dans le cadre du modèle économique par abonnement de Quadient. Laurent du Passage, directeur financier de Quadient, a déclaré : " Cette transaction nous donne accès à une source de financement à long terme complémentaire, dans un contexte d'accélération des investissements pour nos équipements connectés en mode abonnement ".

" Ce prêt fait partie de notre stratégie de gestion active de notre endettement tandis que nous confirmons notre objectif de ratio d'endettement net hors leasing de 1,75 d'ici la fin de l'exercice 2023. ", précise t-il.

