Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: signe un partenariat avec Altares information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un nouveau partenariat pour améliorer son offre d'automatisation des comptes clients (AR) avec Altares, un expert en données d'entreprise qui conçoit des solutions décisionnelles et analytiques de la performance économique des organisations des secteurs privé et public.



Altares, membre du réseau international Dun & Bradstreet, s'appuie sur une base de données de plus de 500 millions d'entreprises dans le monde pour faciliter la prise de décision des directions générales et opérationnelles.



En intégrant les données Altares dans sa solution de gestion des comptes clients, Quadient compte enrichir davantage sa solution - qui s'appuie déjà sur l'intelligence artificielle et le machine learning - afin d'aider les équipes financières à anticiper d'éventuels retards de paiement et à proposer des stratégies de relance adaptées.







Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.73%