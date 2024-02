Quadient se renforce en Europe avec l'acquisition de Frama

(AOF) - Quadient, spécialiste dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce l'acquisition de Frama, un important fournisseur de solutions de traitement du courrier et de gestion documentaire pour les petites et moyennes entreprises, desservant plus de 30000 clients, dans plus de 25 pays, principalement en Europe. Son siège se trouve à Lauperswil, en Suisse.

Les deux entreprises partagent le même objectif : fournir des solutions intelligentes de traitement du courrier, où celui-ci continue à générer de la valeur grâce à des applications digitales omnicanales enrichies, telles que la facturation et le paiement électroniques ou encore le courrier hybride.

