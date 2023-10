Quadient s’associe avec MFG au Royaume-Uni

(AOF) - Quadient noue un nouveau partenariat avec Motor Fuel Group (MFG). MFG, l'un des principaux exploitants indépendants de stations-service au Royaume-Uni, accueillera plusieurs points Parcel Pending by Quadient dans les semaines à venir, pour proposer la livraison et le retrait 24h/24 et 7j/7 aux transporteurs et consommateurs à travers le Royaume-Uni. Quadient met rapidement en place des partenariats stratégiques pour décrocher des emplacements clés et accélérer le développement de son réseau ouvert de consignes automatiques au Royaume-Uni.

Ce réseau offre à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du e-commerce des bénéfices inégalés en termes de coûts, commodité et flexibilité.

Avec de grands transporteurs déjà engagés comme DPD UK, Evri et DHL, Quadient renforce rapidement sa présence dans des zones faciles d'accès et très fréquentées comme les points du réseau MFG, pour offrir aux consommateurs britanniques des services de livraison de colis fiables et durables.

