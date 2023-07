Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: renouvelle son partenariat avec Yamato Transport information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Quadient annonce aujourd'hui le renouvellement de sa coentreprise de consignes colis intelligentes au Japon avec Yamato Transport.



Créée en 2016, la joint-venture Packcity Japan est renouvelée avec un actionnariat inchangé : 51% détenus par Quadient et 49% détenus par Yamato Transport.



Packcity Japan avait pour ambition initiale d'installer 5 000 consignes dans des lieux facilement accessibles et à forte fréquentation à horizon 2022. L'objectif avait été atteint dès novembre 2019, et le réseau comprend actuellement près de 6 800 unités.



'Ce développement démontre le succès des réseaux de consignes colis intelligentes auprès des citoyens japonais et des transporteurs0,' souligne Quadient.



Le renouvellement de la joint-venture devrait permettre de poursuivre l'expansion du réseau avec une stratégie visant à augmenter sa densité dans des zones urbaines spécifiques.



L'objectif est d'accroître le volume global de colis pris en charge, stimulé notamment par l'introduction de nouveaux services contribuant à accélérer l'adoption par les utilisateurs finaux.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.25%