Quadient remporte un contrat "majeur" en Amérique du Nord

(AOF) - Quadient (+0,12% à 17,32 euros), groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce la signature d’un nouveau contrat "majeur" avec un leader mondial des services financiers en Amérique du Nord. Le contrat d'une valeur d'environ 1,4 million d'euros par an a été signé pour une période initiale de trois ans. Il témoigne de la stratégie de Quadient de "stimuler sa croissance en proposant des solutions à forte valeur ajoutée et intégrant l’ensemble de son portefeuille de solutions intelligentes".

"Je suis extrêmement fier pour Quadient et pour nos équipes d'avoir été sélectionnés parmi d'autres fournisseurs par l'un des principaux leaders des services financiers en Amérique du Nord, validant ainsi notre approche stratégique visant à fournir une plateforme technologique globale capable de traiter toute la complexité de la gestion des communications d'entreprise sur différents canaux", a déclaré Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.

Dans son plan stratégique récemment dévoilé "Elevate to 2030", Quadient a annoncé qu'elle continuerait de se concentrer sur la fourniture de solutions à forte valeur ajoutée à sa base existante de clients courrier, tout en élargissant son empreinte en répondant aux besoins variés des entreprises en matière de gestion de la communication et en proposant des solutions à la fois sur mesure et évolutives.

L'entreprise prévoit qu'environ 70% de son ambition de croissance pour 2030 proviendra de cette stratégie de développement.

En juin dernier, Quadient avait dévoilé ce plan stratégique "Elevate to 2030", à l'occasion de sa journée investisseurs. "Si ce plan semble s'inscrire dans la continuité de la stratégie précédemment déployée, les objectifs financiers apparaissent prudents pour les 3 prochaines années, induisant une accélération sur la période 2027-30", expliquait Invest Securities.

Entre 2024 et 2026, le groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier prévoit ainsi une croissance organique annuelle moyenne d'au moins 1,5% pour le chiffre d'affaires et d'au moins 3% pour l'Ebit courant. Les attentes des analystes étaient plus élevées à respectivement +2,5% et +8,7%.

Pour cette même période 2024-2026, Quadient anticipe "une trajectoire indicative de croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de son activité Lockers supérieure à 10% et une marge d'Ebitda supérieure à 10% en 2026, le passage à un Ebitda positif devant intervenir dès 2024".

